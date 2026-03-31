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Appartements Piscine à vendre en Valence, Espagne

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lHorta Nord
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el Puig de Santa Maria
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la Safor
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281 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Orpesa Oropesa del Mar, Espagne
Appartement 3 chambres
Orpesa Oropesa del Mar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 241 m²
Sol 1
Luxueux appartement au rez-de-chaussée près de la plage avec vue imprenable sur la mer, gran…
$711,080
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Appartement 3 chambres dans Santa Pola, Espagne
Appartement 3 chambres
Santa Pola, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 166 m²
Bel appartement au rez-de-chaussée avec grand jardin privé et piscines communautaires situé …
$363,620
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Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 117 m²
Sol 1
Appartement haut de gamme prêt avec piscine privée, grande terrasse et vue sur la mer en pre…
$1,39M
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Appartement 2 chambres dans el Verger, Espagne
Appartement 2 chambres
el Verger, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 61 m²
Sol 1
Appartement lumineux de deux chambres avec une généreuse terrasse à deux sections et un accè…
$261,368
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Appartement 2 chambres dans Denia, Espagne
Appartement 2 chambres
Denia, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 192 m²
Sol 1/2
Magnifique appartement moderne dans une résidence de standing, une opportunité d'investissem…
$590,913
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Appartement dans Alicante, Espagne
Appartement
Alicante, Espagne
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
$682,978
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Melrose VillasMelrose Villas
Penthouse 3 chambres dans La Nucia, Espagne
Penthouse 3 chambres
La Nucia, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Sol 4/4
Magnifique penthouse moderne avec vaste terrasse sur le toit, piscine commune et salle de sp…
$608,908
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Appartement 3 chambres dans San Miguel de Salinas, Espagne
Appartement 3 chambres
San Miguel de Salinas, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Nombre d'étages 2
Appartement moderne au rez-de-chaussée avec terrasse privée, piscine sur le toit élégante et…
$219,607
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Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
Sol 33
Appartement de luxe clé en main avec salle de sport, piscine intérieure et vue sur la mer en…
$750,347
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Penthouse 3 chambres dans La Mata, Espagne
Penthouse 3 chambres
La Mata, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 191 m²
Sol 6/6
Penthouse de plage de luxe haut de gamme avec vue sur la mer, grande terrasse sur le toit et…
$1,09M
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Appartement 2 chambres dans Torrevieja, Espagne
Appartement 2 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Nombre d'étages 3
Magnifique appartement de plain-pied avec jardin privatif, accès à un spa et à une piscine, …
$401,591
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Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Appartement de standing clé en main avec salle de sport, piscine intérieure et vue mer, situ…
$774,123
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Appartement 3 chambres dans Aspe, Espagne
Appartement 3 chambres
Aspe, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 101 m²
Appartement moderne au rez-de-chaussée avec jardin et terrasse en pleine nature Date de l…
$225,118
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Appartement 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Appartement 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Sol 1/6
Appartement de plage incroyable avec jardins luxuriants, piscines pour adultes et enfants, i…
$375,643
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Appartement 3 chambres dans Santa Pola, Espagne
Appartement 3 chambres
Santa Pola, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 148 m²
Sol 1/5
Superbe appartement en étage intermédiaire avec terrasse et piscine commune, situé à proximi…
$473,888
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Appartement 3 chambres dans el Campello, Espagne
Appartement 3 chambres
el Campello, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
Sol 1
Fantastique appartement au rez-de-chaussée avec piscine communautaire, grande terrasse et vu…
$368,053
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Penthouse 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Penthouse 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 144 m²
Sol 4
Penthouse moderne avec grande terrasse sur le toit, piscine communautaire et vue imprenable …
$461,802
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Appartement dans Mutxamel, Espagne
Appartement
Mutxamel, Espagne
Surface 116 m²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$370,781
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Penthouse dans Alicante, Espagne
Penthouse
Alicante, Espagne
Surface 98 m²
Profitez de votre nouvelle maison à Jarcia. Dans ce design résidentiel contemporain, adapté …
$475,478
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Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 152 m²
Sol 2/20
Appartement de luxe clé en main avec grande terrasse, vue imprenable sur la mer et piscines …
$1,48M
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Appartement 3 chambres dans La Nucia, Espagne
Appartement 3 chambres
La Nucia, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 153 m²
Sol 1
Appartement moderne élégant au niveau intermédiaire avec terrasse privée, piscine communauta…
$401,476
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Appartement 3 chambres dans Alicante, Espagne
Appartement 3 chambres
Alicante, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Nombre d'étages 4
Superbe appartement en étage intermédiaire avec aire de jeux, piscine et espaces verts magni…
$307,449
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Appartement 2 chambres dans Alicante, Espagne
Appartement 2 chambres
Alicante, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
Nombre d'étages 3
Élégant appartement de plain-pied avec garage et débarras, situé dans une résidence avec pis…
$298,325
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Appartement 2 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Appartement 2 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
Sol 3/5
Grande opportunité, certains vendus mais vous pouvez toujours choisir l'appartement que vous…
$357,359
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Международное агентство недвижимости Habita
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Penthouse 2 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Penthouse 2 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 91 m²
Sol 4
Penthouse de luxe moderne avec piscine, spa, terrasse sur le toit et vue imprenable sur le l…
$370,368
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Penthouse 3 chambres dans Denia, Espagne
Penthouse 3 chambres
Denia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Sol 5/5
Penthouse fantastique en bord de mer avec une vue imprenable sur la mer, piscine et jardin  …
$745,507
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Appartement 3 chambres dans Alicante, Espagne
Appartement 3 chambres
Alicante, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 153 m²
Appartement du centre incroyable situé en centre-ville, avec piscine, aire de jeux et espace…
$481,467
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Appartement 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Appartement 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Sol 1
Appartement de plage de luxe avec vue sur la mer, grande terrasse et piscine communautaire à…
$491,448
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Appartement 3 chambres dans Santa Pola, Espagne
Appartement 3 chambres
Santa Pola, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 183 m²
Sol 2/3
Superbe maison en duplex au dernier étage avec une grande terrasse sur le toit, une vue magn…
$358,306
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Penthouse dans Alicante, Espagne
Penthouse
Alicante, Espagne
Surface 253 m²
Casamayor présente: Penthouse de luxe exclusif à Playa San Juan Nous vous invitons à découv…
$1,15M
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Types de propriétés en Valence

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Valence, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Terrain de golf
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