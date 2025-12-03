Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Maisons à vendre en Sierra de las Nieves, Espagne

Villa 6 chambres dans Istan, Espagne
Villa 6 chambres
Istan, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 467 m²
Discover a truly exceptional luxury villa near Marbella, offering breathtaking lake and moun…
$5,80M
Villa 4 chambres dans Ojen, Espagne
Villa 4 chambres
Ojen, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 892 m²
Nombre d'étages 3
Villas avec piscines privées dans un complexe riche à Ojen Ojen est un lieu naturel qui se t…
$5,27M
Villa 5 chambres dans Ojen, Espagne
Villa 5 chambres
Ojen, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 917 m²
Nombre d'étages 3
Villas avec piscines privées dans un complexe riche à Ojen Ojen est un lieu naturel qui se t…
$5,50M
Caractéristiques des propriétés en Sierra de las Nieves, Espagne

