Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Sierra de las Nieves
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Sierra de las Nieves, Espagne

villas
3
60 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Istan, Espagne
Maison 3 chambres
Istan, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 210 m²
Charmant domaine rustique à Istán. Nature, production et potentiel À seulement 35 minutes de…
$406,918
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 5 chambres dans Alozaina, Espagne
Maison 5 chambres
Alozaina, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 100 m²
Propriété rustique avec licence touristique et 2 étables ChevauxBienvenue dans ce magnifique…
$373,105
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 7 chambres dans Guaro, Espagne
Maison 7 chambres
Guaro, Espagne
Chambres 7
Nombre de salles de bains 2
Surface 306 m²
Spacieuse maison de ville de 7 chambres avec garage, jardin, cave à vin et terrasse de toit …
$432,157
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
TekceTekce
Maison 4 chambres dans Guaro, Espagne
Maison 4 chambres
Guaro, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Magnifiquement présenté Finca. Grand merveilleux Vues. Immaculément présenté. Plot privé. Pa…
$461,356
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 1 chambre dans Ojen, Espagne
Maison 1 chambre
Ojen, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Maison de campagne à Puerto de Ojén, à quelques minutes de Marbella Découvrez cette fantasti…
$384,764
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 2 chambres dans Tolox, Espagne
Maison 2 chambres
Tolox, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Grande opportunité d'acheter un total de plus de 22.000m2 de terrain dans la région de Tolox…
$373,105
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 7 chambres dans Tolox, Espagne
Maison 7 chambres
Tolox, Espagne
Chambres 7
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Maison de village magestique construite en 1830, la troisième maison la plus ancienne à Tolo…
$418,577
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 3 chambres dans Tolox, Espagne
Maison 3 chambres
Tolox, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 101 m²
Charmante maison de campagne près de Tolox avec vue imprenable sur la montagneProfitez d'un …
$461,356
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 3 chambres dans Monda, Espagne
Maison 3 chambres
Monda, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 221 m²
Grande maison urbaine avec Studio. Superbe vue sur le village et Castillo de Monda. Tellemen…
$466,028
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 1 chambre dans Ojen, Espagne
Maison 1 chambre
Ojen, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Maison de campagne à Puerto de Ojén, à quelques minutes de Marbella Découvrez cette fantasti…
$384,764
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 4 chambres dans El Burgo, Espagne
Maison 4 chambres
El Burgo, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Cette belle propriété est située juste en dehors d'El Burgo, dans une zone de beauté naturel…
$525,596
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 3 chambres dans El Burgo, Espagne
Maison 3 chambres
El Burgo, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
Ce domaine bio avec deux maisons de 180 m2 est situé sur un majestueux terrain de 40 000 m2 …
$349,786
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 3 chambres dans Tolox, Espagne
Maison 3 chambres
Tolox, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Belle finca avec vue panoramique, à quelques minutes en voiture du village de Tolox. La prop…
$406,918
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 8 chambres dans Monda, Espagne
Maison 8 chambres
Monda, Espagne
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 283 m²
Maison de campagne à MONDA - Maison de campagne avec piscine, porche couvert. Au rez-de-chau…
$502,224
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 3 chambres dans Tolox, Espagne
Maison 3 chambres
Tolox, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Belle finca avec vue panoramique, à quelques minutes en voiture du village de Tolox. La prop…
$406,918
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 3 chambres dans Tolox, Espagne
Maison 3 chambres
Tolox, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Belle finca avec vue panoramique, à quelques minutes en voiture du village de Tolox. La prop…
$406,918
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 2 chambres dans Casarabonela, Espagne
Maison 2 chambres
Casarabonela, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 108 m²
Pays Finca. Position élevée. 50 000 m2 de terres utilisables. Ouvrir les vues Détails de la …
$373,105
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 3 chambres dans El Burgo, Espagne
Maison 3 chambres
El Burgo, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
Ce domaine bio avec deux maisons de 180 m2 est situé sur un majestueux terrain de 40 000 m2 …
$349,786
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 5 chambres dans Guaro, Espagne
Maison 5 chambres
Guaro, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 366 m²
Voici la traduction anglaise de votre texte: ---Ce magnifique chalet à Guaro est situé sur u…
$513,916
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 3 chambres dans Istan, Espagne
Maison 3 chambres
Istan, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 210 m²
Charmant domaine rustique à Istán. Nature, production et potentiel À seulement 35 minutes de…
$406,918
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 3 chambres dans Monda, Espagne
Maison 3 chambres
Monda, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 221 m²
Grande maison urbaine avec Studio. Superbe vue sur le village et Castillo de Monda. Tellemen…
$466,028
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 3 chambres dans Tolox, Espagne
Maison 3 chambres
Tolox, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 221 m²
Charmante propriété multi-niveaux avec montagne panoramique Vues à ToloxNesté dans les colli…
$355,616
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 7 chambres dans Tolox, Espagne
Maison 7 chambres
Tolox, Espagne
Chambres 7
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Maison de village magestique construite en 1830, la troisième maison la plus ancienne à Tolo…
$418,577
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 4 chambres dans Casarabonela, Espagne
Maison 4 chambres
Casarabonela, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 173 m²
Une occasion unique de créer votre propre parc de vacances! Situé à seulement 35 km de l'aér…
$461,356
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 5 chambres dans Alozaina, Espagne
Maison 5 chambres
Alozaina, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 100 m²
Propriété rustique avec licence touristique et 2 étables ChevauxBienvenue dans ce magnifique…
$373,105
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 2 chambres dans Guaro, Espagne
Maison 2 chambres
Guaro, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Finca détachée. Entouré d'un magnifique bord de mer. Magnifiques vues ouvertes. Garage. Magn…
$384,764
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 4 chambres dans Casarabonela, Espagne
Maison 4 chambres
Casarabonela, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 173 m²
Une occasion unique de créer votre propre parc de vacances! Situé à seulement 35 km de l'aér…
$461,356
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 2 chambres dans Casarabonela, Espagne
Maison 2 chambres
Casarabonela, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 108 m²
Pays Finca. Position élevée. 50 000 m2 de terres utilisables. Ouvrir les vues Détails de la …
$373,105
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 4 chambres dans Guaro, Espagne
Maison 4 chambres
Guaro, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Magnifiquement présenté Finca. Grand merveilleux Vues. Immaculément présenté. Plot privé. Pa…
$461,356
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 2 chambres dans Tolox, Espagne
Maison 2 chambres
Tolox, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Grande opportunité d'acheter un total de plus de 22.000m2 de terrain dans la région de Tolox…
$373,105
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English

Caractéristiques des propriétés en Sierra de las Nieves, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller