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avec terrasse Studios à vendre en Santa Cruz de Ténérife, Espagne

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Adeje
15
Arona
12
Los Cristianos
4
San Miguel de Abona
3
8 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Miraverde, Espagne
Studio 1 chambre
Miraverde, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
terrasse, stationnement, piscine commune
$263,118
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Studio 1 chambre dans Adeje, Espagne
Studio 1 chambre
Adeje, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
climatisation, jardin, terrasse, piscine commune, vue sur la montagne
$472,443
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Studio 1 chambre dans Adeje, Espagne
Studio 1 chambre
Adeje, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
terrasse, piscine commune
$291,183
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Value OneValue One
Studio 1 chambre dans Arona, Espagne
Studio 1 chambre
Arona, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
climatisation, jardin, terrasse, piscine commune, vue sur la montagne
$260,004
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Studio 1 chambre dans Adeje, Espagne
Studio 1 chambre
Adeje, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
jardin, terrasse, piscine commune, vue sur la montagne
$262,406
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Studio 1 chambre dans Miraverde, Espagne
Studio 1 chambre
Miraverde, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
climatisation, jardin, terrasse, piscine commune, vue sur la montagne
$386,675
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TekceTekce
Studio 1 chambre dans Arona, Espagne
Studio 1 chambre
Arona, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
terrasse, piscine commune
$238,432
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Studio 1 chambre dans Arona, Espagne
Studio 1 chambre
Arona, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
jardin, terrasse, piscine commune
$300,989
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Caractéristiques des propriétés en Santa Cruz de Ténérife, Espagne

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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