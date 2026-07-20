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Mountain View Studios à vendre en Santa Cruz de Ténérife, Espagne

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Adeje
15
Arona
12
Los Cristianos
4
San Miguel de Abona
3
4 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Adeje, Espagne
Studio 1 chambre
Adeje, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
climatisation, jardin, terrasse, piscine commune, vue sur la montagne
$472,443
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Studio 1 chambre dans Arona, Espagne
Studio 1 chambre
Arona, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
climatisation, jardin, terrasse, piscine commune, vue sur la montagne
$260,004
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Studio 1 chambre dans Adeje, Espagne
Studio 1 chambre
Adeje, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
jardin, terrasse, piscine commune, vue sur la montagne
$262,406
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OkeaskOkeask
Studio 1 chambre dans Miraverde, Espagne
Studio 1 chambre
Miraverde, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
climatisation, jardin, terrasse, piscine commune, vue sur la montagne
$386,675
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Caractéristiques des propriétés en Santa Cruz de Ténérife, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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