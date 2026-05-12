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Immobilier commercial en Salou, Espagne

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Propriété commerciale 3 000 m² dans Salou, Espagne
Propriété commerciale 3 000 m²
Salou, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 3 000 m²
- C'est quoi ? Hôtel au bord du lac de Garde à SaloSitué dans un emplacement pittoresque sur…
$7,62M
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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