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Quartier résidentiel Martagina Hills

Manilva, Espagne
depuis
$742,658
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ID: 39583
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2002497825
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Manilva

À propos du complexe

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This is an exclusive development of 12 semi-detached homes located in one of the most promising areas of the Costa del Sol. This exclusive development of 12 homes combines contemporary design, spaciousness, and privacy in a privileged setting nestled between the sea and nature. Each home has been carefully designed to offer maximum comfort and natural light, with a total floor area of 384.71 m² on 213 m² lots. The interior layout features spacious open areas, large windows, and an architectural design intended to connect the interior with the terraces and outdoor spaces. The homes feature 3 en-suite bedrooms, including one on the ground floor, all with built-in walk-in closets and direct access to private terraces through large windows that maximize natural light and open views. Additionally, they include an elegant guest bathroom for the convenience of residents and guests. The kitchen is delivered fully furnished and equipped, designed with a modern and functional concept ideal for enjoying time with family or guests. Outside, each property features an elegant private infinity-edge pool, creating an exclusive space to enjoy the Mediterranean climate year-round. Additionally, the homes include a spacious 91.12 m² basement and a sunken patio, designed to bring even more natural light and ventilation to the lower rooms. The project also offers dual access to the home from both streets, providing convenience, privacy, and functionality. This development has been designed for those seeking quality of life, design, and exclusivity, just minutes from Sotogrande, golf courses, beaches, and all the amenities of the Costa del Sol.

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Manilva, Espagne
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