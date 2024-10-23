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Quartier résidentiel El Bosque Phase II - Villa Forest Bay

Benahavis, Espagne
depuis
$10,35M
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12
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ID: 39471
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2079681108
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benahavis
  • Adresse
    Calle de Don Jaime Parlade

À propos du complexe

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Nestled on the hillside and facing gentle southwest views, terraces and porches surround this villa, framing the garden and a pool designed as a tranquil reflecting pool. The ground floor features a spacious living-dining room with an open kitchen, a service kitchen, a pantry, a laundry room, a guest toilet, a hall, and two bedrooms with en-suite bathrooms. Upstairs, the master suite is complemented by two additional bedrooms and a versatile living room, all with access to terraces with unobstructed views. The ground floor includes the garage, utility and storage rooms, guest and gardener's toilets, a closet, and an elevator, all subtly integrated underground. The exterior is protected by a waterproof mortar finish, ensuring structural integrity and weather resistance. Advanced underfloor heating system with self-fixing panels and Uponor cross-linked polyethylene (evalPEX) piping. The price includes an optional furniture package, designed by leading interior designers. Intelligent lighting and electrical systems designed for elegance and impeccable performance. State-of-the-art Daikin air conditioning and Uponor underfloor heating for optimal comfort.

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Benahavis, Espagne
Loisirs

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