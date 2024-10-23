Quartier résidentiel Enebros - Fase 2

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
A new housing project located in Benahavís represents a significant evolution in the concept, quality, and lifestyle previously known.
This phase comprises 29 apartments distributed across three buildings of three floors, offering the perfect combination to meet our clients' needs.
The spacious ground-floor apartments feature private gardens and pools. The open and bright properties on the first floor include generous terraces with stunning views. The first-floor penthouses offer pools, solariums, and terraces, while the top-floor penthouses, with their own pools and solariums, epitomize luxury living. All of them boast spectacular views that invite residents to fully enjoy the climate and sunshine of Andalusia.
Situated in the stunning hills of Benahavís, the project is a short drive away from Marbella and Puerto Banús, with all the vibrant options these bustling towns have to offer. Additionally, there are many golf courses nearby for golf enthusiasts.
These impressive and modern apartments, built with state-of-the-art materials and finishes, blend seamlessly into the lush Mediterranean landscape, offering the best of both worlds.
Localisation sur la carte
Benahavis, Espagne
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour