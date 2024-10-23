Quartier résidentiel The View Marbella 2

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Nouveau projet
composé de 70 appartements spacieux et penthouses, répartis sur sept
Des blocs.
Le projet est en cours
dans les collines de Benahavís à proximité de nombreux parcours de golf fantastiques et offrant
vue sur la région et vers la mer Méditerranée.
Les propriétés sont conçues pour optimiser l'utilisation de
l'intérieur généreux et la lumière naturelle. Les dernières technologies créeront
confortable maison ainsi que les matériaux et les accessoires de haute qualité, qui
ont été choisis à la main par l'équipe de conception.
Les offres de développement
2, 3 ou 4 chambres avec des espaces intérieurs et extérieurs spacieux pour vous
Profitez-en.
Comme vous le feriez
s'attendre avec des maisons de luxe, il ya une gamme complète d'équipements de style de vie disponibles
aux propriétaires, y compris la sécurité 24h/24, un concierge, service de nettoyage à sec,
et un chef privé. Toi
sera également en mesure de profiter d'un club de santé qui comprennent un spa complet, gym, et
piscines intérieures et extérieures. Il y a aussi une zone pour enfants, donc chaque membre de
votre famille a un espace à profiter.
Le développement est entouré de jardins luxuriants
conçu par des designers paysagistes spécialisés renommés.
Localisation sur la carte
Benahavis, Espagne
Loisirs
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Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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