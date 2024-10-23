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Quartier résidentiel The View Marbella 2

Benahavis, Espagne
depuis
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ID: 39009
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1733923
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benahavis

À propos du complexe

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Nouveau projet composé de 70 appartements spacieux et penthouses, répartis sur sept Des blocs. Le projet est en cours dans les collines de Benahavís à proximité de nombreux parcours de golf fantastiques et offrant vue sur la région et vers la mer Méditerranée. Les propriétés sont conçues pour optimiser l'utilisation de l'intérieur généreux et la lumière naturelle. Les dernières technologies créeront confortable maison ainsi que les matériaux et les accessoires de haute qualité, qui ont été choisis à la main par l'équipe de conception. Les offres de développement 2, 3 ou 4 chambres avec des espaces intérieurs et extérieurs spacieux pour vous Profitez-en. Comme vous le feriez s'attendre avec des maisons de luxe, il ya une gamme complète d'équipements de style de vie disponibles aux propriétaires, y compris la sécurité 24h/24, un concierge, service de nettoyage à sec, et un chef privé. Toi sera également en mesure de profiter d'un club de santé qui comprennent un spa complet, gym, et piscines intérieures et extérieures. Il y a aussi une zone pour enfants, donc chaque membre de votre famille a un espace à profiter. Le développement est entouré de jardins luxuriants conçu par des designers paysagistes spécialisés renommés.

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Benahavis, Espagne
Loisirs

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