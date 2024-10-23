Quartier résidentiel Tailor Made Villa in Casares

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
We present exclusive, energy-efficient, sustainably designed detached villas in a prime location next to the prestigious Casares golf course. Their contemporary designs combine elegance, functionality, and comfort with the highest quality materials and finishes.
These modern, single-story properties offer 200 m² of floor space, spacious terraces, and a generous covered private parking area. Large, energy-efficient windows fill the interior with natural light and allow you to enjoy the stunning views of the golf course and the natural surroundings.
Main features:
- Contemporary single-story design.
- Spacious open-plan living/dining room.
- 4 bright bedrooms with direct access to the terrace.
- 3 elegant bathrooms with top-quality finishes.
- Fully equipped modern kitchen.
- Landscaped garden with private pool.
- Large terrace ideal for relaxation or outdoor entertainment.
- Covered private parking area.
- Open-plan basement with multiple possibilities (gym, cinema, wine cellar, games room, etc.).
Surroundings and location:
The villas are located in a privileged natural setting, surrounded by tranquility and beauty, just 1.7 km from golden sandy beaches and a short distance from the Casares Costa Golf Club.
Nearby, you can enjoy hiking, cycling, and all the luxuries of the Hotel Finca Cortesín, considered one of the best on the Costa del Sol.
In addition, they are just a few minutes' drive from Estepona and the La Duquesa marina, with a wide range of gastronomic, cultural, and leisure options.
Localisation sur la carte
Casares, Espagne
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour