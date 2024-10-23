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Quartier résidentiel Privilege Suites Casares

Casares, Espagne
depuis
$705,343
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ID: 39378
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2066887901
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Casares

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Luxury homes designed to meet the needs of the most exclusive public and enjoy views of the Mediterranean. Ground floor units with stunning private gardens and innovative interior design. Comfortable first floor flats with large windows and large terraces. Spacious duplex penthouses with private swimming pool and solarium. The homes have garages and storage rooms. It is located in privileged surroundings, between Playa Ancha beach and the Doña Julia Golf clubhouse. You can enjoy pleasant strolls along the beach, enjoy the gastronomic variety offered by the restaurants in the area or simply relax and feel the sea breeze from home. It offers the lifestyle you've always dreamed of with an exclusive luxury community that combines architectural excellence with practical design. Interiors bathed in natural light and spacious terraces with incredible sea views. Carefully conceived communal spaces where you can enjoy security and privacy.

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Casares, Espagne
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