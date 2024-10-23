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Quartier résidentiel Villa Eco Colombia

Casares, Espagne
depuis
$1,31M
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ID: 39349
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1133427368
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Casares

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Stunning newly built villa in Casares, close to the golf course and the beach. The plot measures 1,000 m², and the villa features 200 m² of built space plus terraces. This is an energy-efficient home, with up to 80% savings in annual energy consumption. The villa includes an eco-friendly pool, a basement with a sauna, jacuzzi, and laundry area. It is equipped with an aerothermal climate control system, solar panels for self-consumption, and advanced home automation. The pool, enclosures, kitchen, and bathrooms are fully fitted. Designer porcelain tiles and high-quality, coherent finishes throughout. A contemporary, elegant, and comfortable home, thoughtfully built to meet modern needs: efficiency, elegance, and true livability. Delivered turnkey.

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Casares, Espagne
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