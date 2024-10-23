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Quartier résidentiel MARINA GOLDEN BAY

Benalmadena, Espagne
depuis
$1,14M
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ID: 39061
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1505552552
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benalmadena
  • Adresse
    Avenida del Puerto Deportivo, 3 Forever Beach Club

À propos du complexe

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Nestled amidst Benalmadena´s vibrant centre and situated adjacent to its picturesque port, Marina Golden Bay offers the perfect blend of city living and seaside luxury. A distinctive project that will house 33 one-, two- and three-bedroom where elegance meets the horizon.

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Benalmadena, Espagne
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