  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Benahavis
  4. Quartier résidentiel Villa Alfa

Quartier résidentiel Villa Alfa

Benahavis, Espagne
depuis
$7,96M
;
20
Laisser une demande
ID: 39199
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 458082698
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benahavis

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
This villa in El Madroñal is a stunning contemporary villa located in the heart of Benahavís, with panoramic views of the Mediterranean Sea. Located within an exclusive gated community with 24-hour security, this property offers privacy, comfort and a sophisticated lifestyle. Its architectural design features two elegant glass cubes that visually expand the interior spaces, creating a feeling of total openness. Large floor-to-ceiling windows flood each room with natural light and are equipped with sun protection to maximise comfort throughout the year. Among its exclusive amenities, it features a state-of-the-art private spa, clad in microcement, which includes a heated swimming pool, Finnish sauna and Turkish bath. It also has a fully equipped gym, a games room with a pool table, a bar and a large climate-controlled wine cellar. The jewel in the crown is its Indonesian stone infinity pool, which not only stands out for its design but also naturally purifies the water. This villa represents a perfect fusion of modern design, functional luxury and natural surroundings, offering a unique living experience in El Madroñal, Benahavís.

Localisation sur la carte

Benahavis, Espagne

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel MARINA GOLDEN BAY
Benalmadena, Espagne
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel Australy Aures II
Resinera Voladilla, Espagne
depuis
$750,849
Immeuble Amanecer
Orihuela, Espagne
depuis
$209,982
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Townhouses
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$1,37M
Quartier résidentiel Horizonte Village Villas Fase 1
Mijas, Espagne
depuis
$2,33M
Vous regardez
Quartier résidentiel Villa Alfa
Benahavis, Espagne
depuis
$7,96M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Andara 2
Quartier résidentiel Andara 2
Quartier résidentiel Andara 2
Quartier résidentiel Andara 2
Quartier résidentiel Andara 2
Afficher tout Quartier résidentiel Andara 2
Quartier résidentiel Andara 2
Marbella, Espagne
depuis
$4,49M
This astounding villa is the second of the two outstanding villas situated in the prestigious area of Nagüeles, where tranquillity and security are guaranteed. An ode to the extravagant lifestyle one obtains when living in Marbella. Ample outdoor terraces and an expansive garden is ideal t…
Agence
Muse
Laisser une demande
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Torrevieja, Espagne
depuis
$335,391
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
Surface 146 m²
1 objet immobilier 1
Ocean Dream by TM est situé dans une zone privilégiée de Punta Prima: à côté de la zone naturelle protégée de Lo Ferris, à seulement 300 mètres de la plage Cala Peteras et à seulement 5 minutes de Torrevieja. L'urbanisation aura un total de 36 maisons avec 2 et 3 chambres, 2 salles de bains …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
146.0
469,744
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Quartier résidentiel Breeze
Quartier résidentiel Breeze
Quartier résidentiel Breeze
Quartier résidentiel Breeze
Quartier résidentiel Breeze
Afficher tout Quartier résidentiel Breeze
Quartier résidentiel Breeze
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$784,978
Spectaculaire projet de 34 appartements et penthouses étonnants de 2,3 et 4 chambres, dans un emplacement parfait, pour que vous puissiez profiter du style de vie méditerranéen. Le design moderne et l'architecture d'avant-garde offrent des espaces ouverts et lumineux, pour profiter et se dé…
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications