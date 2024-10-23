Quartier résidentiel Vitta Marina

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Spectacular development consisting of 2, 3 and 4 bedroom homes with sea views in Cala de Mijas.
The development consists of 2, 3 and 4 bedroom homes with sea views in a large number of them. The urbanization has excellent landscaped areas, communal swimming pool, gymnasium and social-gourmet room.
All homes have at least one parking space and storage room. The residential is located in La Cala de Mijas, 10 minutes drive from Fuengirola, and just 2 minutes walk from the Playamarina beach.
In addition, the first floors have a pleasant garden and the penthouses have large terraces. All homes have at least one parking space and storage room.
The common areas are spaces designed to enjoy leisure and sports in a quiet environment. In this project you will find excellent landscaped areas with communal pool, gym and social-gourmet room, where you can make the most of your free time.
We have taken care of every detail to make this development your future home. We offer attractive homes with an urban, exclusive and functional design that have been equipped with first class qualities.
Localisation sur la carte
Mijas, Espagne
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour