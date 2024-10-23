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Quartier résidentiel Villa Oria

Marbella, Espagne
depuis
$6,55M
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ID: 39177
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1122851391
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Marbella
  • Adresse
    Calle Casares

À propos du complexe

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Contemporary villa project in Nagüeles, Marbella. This contemporary villa offers a living experience where light, space and tranquillity come together in perfect harmony. Its rooms open onto spacious terraces and an outdoor area designed for enjoying peace and quiet, with a swimming pool that becomes the visual centrepiece of the house. Inside, each room has been designed to convey well-being, balance and timeless elegance. A villa designed for those seeking an exclusive home that inspires and excites from the very first moment. This villa has a plot of 1915 m² (675 m² built) with two floors and a total of 5 bedrooms, 5 bathrooms and a guest toilet.

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Marbella, Espagne
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