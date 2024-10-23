  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Casares
  4. Quartier résidentiel BLISS HOMES

Quartier résidentiel BLISS HOMES

Casares, Espagne
depuis
$490,327
;
10
Laisser une demande
ID: 39021
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1590766769
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Casares

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Español Español
Development of 134 homes of 2, 3 and 4 bedrooms in an oasis of nature. If you dream of living in front of a golf course with magnificent open views and high-quality services, Bliss Homes is your opportunity to acquire a fantastic home at an unbeatable price in Casares Costa.

Localisation sur la carte

Casares, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel 16+ Collection
Benalmadena, Espagne
depuis
$1,35M
Quartier résidentiel The Palms at Estepona
Estepona, Espagne
depuis
$488,052
Quartier résidentiel Fuente Lirios
Benahavis, Espagne
depuis
$449,372
Complexe résidentiel Miami Towers
San Javier, Espagne
depuis
$474,410
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$685,633
Vous regardez
Quartier résidentiel BLISS HOMES
Casares, Espagne
depuis
$490,327
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Afficher tout Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Benahavis, Espagne
depuis
$2,59M
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Appartements Économes en Énergie Dans le Country Club à Benahavis Benahavis est un lieu naturel qui offre des vues pittoresques entre les célèbres Marbella, Ronda et Estepona. La région est très proche de la plage, à environ 7 km. Les appartements économes en énergie sont situés dans une rés…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa Jokhang - STUPA
Quartier résidentiel Villa Jokhang - STUPA
Quartier résidentiel Villa Jokhang - STUPA
Quartier résidentiel Villa Jokhang - STUPA
Benalmadena, Espagne
depuis
$2,18M
A south-facing residence where comfort, elegance, and purposeful design come together. With sweeping panoramic views and a seamless fusion of contemporary architecture and advanced technology, every detail is crafted to optimize sunlight, privacy, and effortless living. The ground floor for…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel The Oak 48
Quartier résidentiel The Oak 48
Quartier résidentiel The Oak 48
Quartier résidentiel The Oak 48
Quartier résidentiel The Oak 48
Afficher tout Quartier résidentiel The Oak 48
Quartier résidentiel The Oak 48
Estepona, Espagne
depuis
$466,436
An exclusive new development in Estepona, in a privileged geographical location. The residential complex offers a contemporary design that combines functionality with a luxurious look, using advanced materials. This makes the homes of the highest quality, with optimum comfort and efficiency…
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications