  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Benalmadena
  4. Quartier résidentiel Carat Phase 2

Quartier résidentiel Carat Phase 2

Benalmadena, Espagne
depuis
$1,05M
;
16
Laisser une demande
ID: 39122
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1373445057
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benalmadena

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
New development located in the heart of Reserva del Higuerón. It is ideally located between the Costa del Sol’s most popular cities: Malaga, the capital, and Marbella, an international benchmark for luxury. With an excellent communication network, it is just a 10 minute drive from Malaga International Airport. The first two blocks face East. These two blocks consist of 78 homes that are arranged one above the other so as not to interfere with the views. The other two blocks are South facing. From the careful design of the main entrance to the smallest detail of each individual space, the descending pathway displays the distinctiveness and character that makes this project a truly unique and exclusive development. One of the characteristics that defines this project is its amenities. Scenic routes through green areas connect the different phases and large communal spaces. These communal spaces will be located on an entire floor of the first block. Here you will find the co-working area, pilates room, gym area, sauna, Turkish bath, massage room, heated pool area, multipurpose room, bar with outdoor terrace and a covered relaxation area next to the main pool with 110m2 of water surface. A solarium area will be located next to the main pool on a lower level for owners to enjoy the sun.

Localisation sur la carte

Benalmadena, Espagne
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Malaga Centrum
Malaga, Espagne
depuis
$369,736
Quartier résidentiel Edificio Perseo
Fuengirola, Espagne
depuis
$417,176
Complexe résidentiel Nwcia Village
La Nucia, Espagne
depuis
$484,693
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Mijas, Espagne
depuis
$714,725
Quartier résidentiel Villa Capricho
Marbella, Espagne
depuis
$7,85M
Vous regardez
Quartier résidentiel Carat Phase 2
Benalmadena, Espagne
depuis
$1,05M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Capri
Quartier résidentiel Capri
Quartier résidentiel Capri
Quartier résidentiel Capri
Quartier résidentiel Capri
Afficher tout Quartier résidentiel Capri
Quartier résidentiel Capri
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$510,805
L'année de construction 2026
The architecture is more than you see. We believe in a design that transcends the aesthetic and creates houses designed to make you happy. Spaces devised from sensitivity and designed to adapt to you, your city and the planet. We build homes where design is much more than design: it is #Pure…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Palm Residences
Quartier résidentiel Palm Residences
Quartier résidentiel Palm Residences
Quartier résidentiel Palm Residences
Quartier résidentiel Palm Residences
Afficher tout Quartier résidentiel Palm Residences
Quartier résidentiel Palm Residences
Resinera Voladilla, Espagne
depuis
$681,452
Discover a boutique collection of just 36 statement apartments where contemporary design and thoughtful luxury combine to create a lifestyle that elevates everyday into extraordinary. Blending elegant architecture with spaces designed to promote relaxation and comfort. Life flows effortlessl…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel 7 Diamonds La Capellanía
Quartier résidentiel 7 Diamonds La Capellanía
Quartier résidentiel 7 Diamonds La Capellanía
Quartier résidentiel 7 Diamonds La Capellanía
Quartier résidentiel 7 Diamonds La Capellanía
Afficher tout Quartier résidentiel 7 Diamonds La Capellanía
Quartier résidentiel 7 Diamonds La Capellanía
Benalmadena, Espagne
depuis
$3,36M
Located in the prestigious La Capellanía area, this exclusive collection of seven luxurious villas offers unparalleled vistas of the Mediterranean sea, majestic mountains, and the scenic landscapes of Mijas and Fuengirola. 7 Diamonds Villas are more than just homes; they represent our commi…
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications