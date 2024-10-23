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Quartier résidentiel Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio

Casares, Espagne
depuis
$265,072
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22
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ID: 39068
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 539404729
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Casares

À propos du complexe

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Située dans une enclave unique au pied de l'Alhambra majestueux, cette boutique exclusive de seulement 14 étages redéfinit le concept de luxe et de confort au cœur de Grenade. Chacun de ses étages a été conçu pour offrir une expérience inégalée, où la modernité se marie harmonieusement avec le patrimoine historique. Le développement comporte une architecture contemporaine et des finitions haut de gamme qui privilégient la fonctionnalité et l'esthétique. De grandes fenêtres permettent à plusieurs résidences de profiter d'une vue spectaculaire sur l'Alhambra, un trésor architectural déclaré site du patrimoine mondial. Les appartements ont été conçus pour offrir un style de vie confortable, avec de grandes terrasses privées qui vous invitent à profiter de l'extérieur. Les intérieurs de chaque maison combinent des matériaux de haute qualité, avec des cuisines design de pointe et des salles de bains avec des finitions exclusives. En outre, chaque unité a été soigneusement conçue pour optimiser l'espace, créant un environnement élégant et fonctionnel. L'emplacement est sans aucun doute l'un des plus grands tirages, car il est situé dans l'un des quartiers les plus recherchés de la ville, où l'histoire, la culture et l'art fusionnent avec le confort et le luxe d'un style de vie inégalé.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025

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Casares, Espagne

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