Quartier résidentiel Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Située dans une enclave unique au pied de l'Alhambra majestueux, cette boutique exclusive de seulement 14 étages redéfinit le concept de luxe et de confort au cœur de Grenade.
Chacun de ses étages a été conçu pour offrir une expérience inégalée, où la modernité se marie harmonieusement avec le patrimoine historique.
Le développement comporte une architecture contemporaine et des finitions haut de gamme qui privilégient la fonctionnalité et l'esthétique. De grandes fenêtres permettent à plusieurs résidences de profiter d'une vue spectaculaire sur l'Alhambra, un trésor architectural déclaré site du patrimoine mondial.
Les appartements ont été conçus pour offrir un style de vie confortable, avec de grandes terrasses privées qui vous invitent à profiter de l'extérieur. Les intérieurs de chaque maison combinent des matériaux de haute qualité, avec des cuisines design de pointe et des salles de bains avec des finitions exclusives. En outre, chaque unité a été soigneusement conçue pour optimiser l'espace, créant un environnement élégant et fonctionnel.
L'emplacement est sans aucun doute l'un des plus grands tirages, car il est situé dans l'un des quartiers les plus recherchés de la ville, où l'histoire, la culture et l'art fusionnent avec le confort et le luxe d'un style de vie inégalé.
Caractéristiques de la propriété
Paramètres de propriété
L'année de construction
2025
Localisation sur la carte
Casares, Espagne
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour