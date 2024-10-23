Quartier résidentiel Eleven 41

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Fantastique nouveau développement offrant un style de vie de luxe incomparable sur la Costa del Sol. Situé au cœur du prestigieux quartier de Los Flamingos, à seulement 5 minutes de la plage, cette collection de 11 maisons de ville représente confort et exclusivité.
Caractéristiques de toutes les maisons:
Jardin privé, piscine privée, parking privé, terrasses spacieuses et solarium.
Ce projet a été conçu pour un maximum de confort, de fonctionnalité, d'efficacité énergétique et de finitions exceptionnelles, notamment :
Climatisation chaude / froide, chauffage au sol dans toute la maison et automatisation avancée.
Au milieu du golf de Los Flamingos, entouré par la nature et la tranquillité, d'ici vous pouvez atteindre la plage en seulement 5 minutes, tandis que le centre d'Estepona est à moins de 10 minutes. Il a également d'excellentes connexions avec Marbella, Sotogrande et les aéroports de Malaga, Jerez et Gibraltar.
C'est le choix idéal pour ceux qui recherchent un style de vie de luxe dans un environnement privilégié.
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Bel Air, Espagne
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