  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Malaga
  4. Quartier résidentiel BE GRAND EL LIMONAR

Quartier résidentiel BE GRAND EL LIMONAR

Malaga, Espagne
depuis
$1,02M
;
16
Laisser une demande
ID: 38934
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 803890817
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Malaga-Costa del Sol
  • Ville
    Malaga

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Español Español
This is a highly exclusive residential development with only 18 homes, featuring 2 to 4 bedroom units, located in the prestigious El Limonar area, one of Málaga’s most iconic neighborhoods. The project combines new construction with the careful restoration of historic mansions, offering a unique mix of classic architecture and modern design. It will feature beautiful communal areas, including a swimming pool, gardens, and spaces designed for relaxation. It is also located just 2 minutes from the beach. Completion is expected at the end of 2027.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027

Localisation sur la carte

Malaga, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Amaris Villas
Estepona, Espagne
depuis
$1,84M
Quartier résidentiel Lakün Fase 2
Mijas, Espagne
depuis
$546,072
Quartier résidentiel Villa Eco Nordic
Benalmadena, Espagne
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Villa Eco Colombia
Casares, Espagne
depuis
$1,31M
Quartier résidentiel Alcalá 4
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$11,09M
Vous regardez
Quartier résidentiel BE GRAND EL LIMONAR
Malaga, Espagne
depuis
$1,02M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Apartments
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Apartments
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Apartments
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Apartments
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Apartments
Afficher tout Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Apartments
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Apartments
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$499,428
Newly launched boutique residential development in one of the most exclusive areas of San Pedro de Alcantara, just a few meters from the beach, promenade, boulevard, restaurants, services, and amenities. Easy access to Puerto Banús, Marbella, and the main road connections along the Costa del…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Afficher tout Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$1,56M
L'année de construction 2027
A luxury new development, Balcón del Mediterráneo, located near Selwo on the New Golden Mile, and scheduled for completion in 2027, offering spacious 3 to 5 bedroom apartments ranging from 200 to 300 m². All units, including ground-floor apartments, enjoy sea views and are finished to the hi…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Solana Village Fase 2
Quartier résidentiel Solana Village Fase 2
Quartier résidentiel Solana Village Fase 2
Quartier résidentiel Solana Village Fase 2
Quartier résidentiel Solana Village Fase 2
Afficher tout Quartier résidentiel Solana Village Fase 2
Quartier résidentiel Solana Village Fase 2
Mijas, Espagne
depuis
$455,060
New residential project, apartments for sale in this second phase. The project will be located on the top of the hill overlooking the Europa golf course in La Cala golf, a fabulous position that offers residents spectacular panoramic views of the golf course and the sea. All apartments are…
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications