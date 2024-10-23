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Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola

Fuengirola, Espagne
depuis
$905,119
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37
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ID: 38217
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Fuengirola

À propos du complexe

Appartements Dans une Résidence Exceptionnelle Dans une Zone Prestigieuse à Fuengirola

Les appartements sont situés à Fuengirola, une station touristique située entre les autres villes célèbres de Benalmadena et Mijas. Fuengirola abrite toutes les commodités telles que des bars, des centres sportifs, des boîtes de nuit et des restaurants.

Les appartements à vendre à Fuengirola sont situés dans une zone limitrophe de Benalmadena. Ils se trouvent également à 15 minutes de l'aéroport de Malaga.

Les appartements luxueux sont situés dans une résidence composée d'appartements de 2 et 3 chambres. La résidence offre des vues uniques sur la mer grâce à sa localisation sur une colline. Elle comprend des jardins communs, une piscine extérieure, un club sportif avec des piscines, des courts de tennis et un SPA avec des piscines intérieures chauffées.

Les appartements sont conçus selon un concept d'espace ouvert qui maximise les avantages de la lumière naturelle.


AGP-00623

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

Localisation sur la carte

Fuengirola, Espagne
Éducation
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Alimentation et boissons
Finances

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