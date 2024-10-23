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Complexe résidentiel ZK Barsa

Sant Just Desvern, Espagne
Prix ​​sur demande
;
Complexe résidentiel ZK Barsa
1
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ID: 34981
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Catalogne
  • Région
    Bas-Llobrégat
  • Ville
    Sant Just Desvern
  • Adresse
    Cami de Can Oliveres

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    13

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Русский Русский

Parfait pour les amateurs de football, bière et bananes

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 94.0
Prix ​​par m², USD 1,472
Prix ​​de l'appartement, USD 138,396

Localisation sur la carte

Sant Just Desvern, Espagne
Alimentation et boissons
Loisirs

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