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Елдашева

Bélarus, Dobrouch
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Anna Eldaseva
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Chas Pik
Bélarus, Minsk
Propriété résidentielle 136 Propriété commerciale 40 Location longue durée 42 Terres 48
C'est ce que vous devez savoir sur nous : L'agence immobilière Chas-Pik (Rush-Hour) est, avant tout, composée de personnes qui respectent et aiment leur travail. Bien sûr, il est important que l'équipe commence à se former en 1995 et la marque Chas-Pik elle-même a plus de 20 ans. Nous avons …
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ООО АН РИАЛИТИ
Bélarus, Brest
Propriété résidentielle 108 Propriété commerciale 15 Location longue durée 8 Terres 3
Agence immobilière Brest REALITY. Nous adhérons au principe de l'agence d'accueil, visant à faire de notre mieux pour satisfaire nos clients, vendeurs et acheteurs de propriétés à Brest et dans la région de Brest. Nous reconnaissons la valeur de chaque client. Notre entreprise ne soutient pa…
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ООО"Твой Маёнтак"
Bélarus, Minsk
Année de création de l'entreprise 2019
Propriété résidentielle 74 Propriété commerciale 11 Location longue durée 8 Terres 2
OOO Votre Maentak a été créé en novembre 2016 et est déjà devenu une maison pour ses agents immobiliers professionnels. La direction de l'entreprise a plus de 10 ans d'expérience en immobilier. Bien que l'entreprise soit encore jeune, seuls les agents immobiliers certifiés et les agents immo…
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Экспресснедвижимость-риэлт
Bélarus, Minsk
Année de création de l'entreprise 2021
Propriété résidentielle 150 Propriété commerciale 10 Location longue durée 10 Terres 26
EXPRESS REALT est une équipe de professionnels ayant une vaste expérience dans les activités immobilières.Nous aidons nos clients à faire un pas très important dans la vie - à vendre ou acquérir des mètres résidentiels, à acquérir un terrain pour la construction de leur maison à l'endroit mê…
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Гарант Недвижимость, Недвижимость
Bélarus, Liesnia
Propriété résidentielle 403 Propriété commerciale 35 Location longue durée 159 Terres 48
L'agence immobilière «Garant Real Estate» LLC est l'une des plus grandes agences immobilières de Minsk.Chaque jour, nos spécialistes aident les gens à trouver des solutions rentables et sûres à tous les problèmes liés à la vente, l'achat et la location de biens immobiliers
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