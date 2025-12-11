  1. Realting.com
Espagne, Communauté Valencienne
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2024
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
English, Русский, Español
Site web
InmoLab.club
À propos de l'agence

Inmolab.club est une agence immobilière basée à Valence, spécialisée dans la recherche immobilière, l'analyse des investissements et le soutien à cycle complet pour les clients internationaux qui cherchent à acheter ou à investir en Espagne.
Nous travaillons avec de nouveaux développements, des propriétés de revente, des projets de rénovation, des unités d'investissement et des opportunités clés en main.

Notre approche combine une solide expertise locale, une diligence financière raisonnable et une gestion transparente de bout en bout : de la première consultation et de l'observation immobilière à la négociation, aux procédures notariales, à l'aide hypothécaire, à la rénovation et à la gestion après achat.
Nous offrons un service professionnel, sécurisé et axé sur les résultats.

Prestations de service

Principaux services:
• Achat de biens et soutien aux transactions
• Investissements immobiliers et analyse ROI
• Recherche de propriété sur mesure
• Gestion de la rénovation et soutien après-vente
• Services consultatifs pour les acheteurs internationaux

La boîte d'inmolab. Expertise, transparence et conseils fiables à chaque étape.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 00:22
(UTC+1:00, Europe/Madrid)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 17:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Espagne
Aleksej Vavilin
Aleksej Vavilin
