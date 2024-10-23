Appartement dans un nouvel immeuble Appartements de 2 chambres avec vue panoramique sur la mer à Finestrat

Appartements modernes de 2 chambres avec vue panoramique sur la mer à Finestrat, Costa Blanca

Cet appartement de 2 chambres avec vue imprenable sur la Méditerranée est situé à Finestrat, Costa Blanca, une ville pittoresque de la Costa Blanca espagnole, située dans la province d'Alicante. Connue pour sa combinaison unique de montagne et de mer, elle offre une vue imprenable sur le littoral méditerranéen et l'emblématique montagne Puig Campana. Le centre historique de la ville présente de charmantes rues étroites avec des maisons colorées, tandis que sa zone côtière, Cala de Finestrat, possède une belle plage de sable.

Finestrat est une destination populaire pour les amateurs de plein air, offrant des sentiers de randonnée, des terrains de golf et la proximité de la vie nocturne animée et des boutiques de Benidorm. Avec un climat méditerranéen doux, c'est une destination toute l'année pour les touristes et les résidents à la recherche d'un mélange de beauté naturelle et de commodités modernes.

Le développement s'étend sur 27 000 m² et comprend des équipements luxueux tels que plusieurs piscines, une piscine intérieure chauffée, des jardins paysagers, un espace fitness et des courts de paddle-tennis.

Les appartements à vendre à Finestrat comprennent des cuisines modernes, la climatisation et de grandes terrasses. Ces maisons allient design contemporain et charme méditerranéen, parfait pour la détente et le divertissement.

Les résidents bénéficient d'un accès facile aux plages, aux centres commerciaux, aux terrains de golf et à l'aéroport d'Alicante.

ALC-00986