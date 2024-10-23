  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Fuengirola
  4. Complexe touristique Maisons de ville neuves avec vue dégagée à Torreblanca, Fuengirola

Complexe touristique Maisons de ville neuves avec vue dégagée à Torreblanca, Fuengirola

Fuengirola, Espagne
depuis
$542,702
;
14
Laisser une demande
ID: 27799
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Ville
    Fuengirola

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Nouvelles maisons de ville dans un quartier résidentiel populaire de Fuengirola Costa del Sol

Ce nouveau développement est situé dans le quartier bien connu de Fuengirola, à Malaga. C'est une ville côtière dynamique au cœur de la Costa del Sol, dans le sud de l'Espagne. Connue pour ses plages de sable, sa promenade animée et son atmosphère accueillante, c'est une destination populaire pour les touristes et les expatriés.

Le projet est situé dans un beau quartier résidentiel de Fuengirola appelé Torreblanca. Les maisons à vendre à Fuengirola Malaga se trouvent à seulement 2 km des plages de sable et à 5 km du centre-ville, où vous trouverez des commodités quotidiennes comme des magasins, des restaurants, des pharmacies, etc. L'aéroport international de Malaga est à 20 km. La célèbre ville de Marbella se trouve à seulement 36 km de ce projet.

Il s'agit d'un développement avec 19 maisons de ville modernes avec différentes orientations. Il y a un jardin commun bien entretenu et une piscine extérieure avec un solarium. Les résidents profiteront d'un généreux solarium sur le toit avec une vue imprenable sur la mer. Chaque unité disposera d'un abri extérieur privé pour voiture.

Ces maisons de ville de 3 étages offrent des intérieurs ouverts et lumineux avec des finitions de haute qualité. Au rez-de-chaussée, il y a un salon spacieux et une cuisine qui communique avec le magnifique jardin privé. Au premier étage, il y a 3 chambres spacieuses avec placards intégrés, dont une avec salle de bain attenante. Chaque maison de ville sera livrée avec une cuisine équipée d'une cuisinière, d'un four, d'une hotte aspirante, d'un évier et d'un robinet.


AGP-00945

Localisation sur la carte

Fuengirola, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe touristique Maisons élégantes dans le quartier de l'innovation de Sant Martí
Barcelone, Espagne
depuis
$894,693
Complexe touristique Maisons élégantes dans le quartier de l'innovation de Sant Martí
Barcelone, Espagne
depuis
$1,21M
Vous regardez
Complexe touristique Maisons de ville neuves avec vue dégagée à Torreblanca, Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$542,702
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe touristique Maisons élégantes dans le quartier de l'innovation de Sant Martí
Complexe touristique Maisons élégantes dans le quartier de l'innovation de Sant Martí
Complexe touristique Maisons élégantes dans le quartier de l'innovation de Sant Martí
Complexe touristique Maisons élégantes dans le quartier de l'innovation de Sant Martí
Complexe touristique Maisons élégantes dans le quartier de l'innovation de Sant Martí
Afficher tout Complexe touristique Maisons élégantes dans le quartier de l'innovation de Sant Martí
Complexe touristique Maisons élégantes dans le quartier de l'innovation de Sant Martí
Barcelone, Espagne
depuis
$1,21M
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
Maisons à proximité de la mer et du centre-ville à Sant Martí, Barcelone Situé dans le quartier branché de Poblenou, ce projet est entouré d'universités de renom, d'espaces de coworking, d'écoles d'art, de restaurants et d'entreprises technologiques. Ce projet, situé à proximité du Parc Cent…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe touristique Maisons élégantes dans le quartier de l'innovation de Sant Martí
Complexe touristique Maisons élégantes dans le quartier de l'innovation de Sant Martí
Complexe touristique Maisons élégantes dans le quartier de l'innovation de Sant Martí
Complexe touristique Maisons élégantes dans le quartier de l'innovation de Sant Martí
Complexe touristique Maisons élégantes dans le quartier de l'innovation de Sant Martí
Afficher tout Complexe touristique Maisons élégantes dans le quartier de l'innovation de Sant Martí
Complexe touristique Maisons élégantes dans le quartier de l'innovation de Sant Martí
Barcelone, Espagne
depuis
$894,693
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
Maisons à proximité de la mer et du centre-ville à Sant Martí, Barcelone Situé dans le quartier branché de Poblenou, ce projet est entouré d'universités de renom, d'espaces de coworking, d'écoles d'art, de restaurants et d'entreprises technologiques. Ce projet, situé à proximité du Parc Cent…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications