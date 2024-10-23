Complexe touristique Maisons de ville neuves avec vue dégagée à Torreblanca, Fuengirola

Nouvelles maisons de ville dans un quartier résidentiel populaire de Fuengirola Costa del Sol

Ce nouveau développement est situé dans le quartier bien connu de Fuengirola, à Malaga. C'est une ville côtière dynamique au cœur de la Costa del Sol, dans le sud de l'Espagne. Connue pour ses plages de sable, sa promenade animée et son atmosphère accueillante, c'est une destination populaire pour les touristes et les expatriés.

Le projet est situé dans un beau quartier résidentiel de Fuengirola appelé Torreblanca. Les maisons à vendre à Fuengirola Malaga se trouvent à seulement 2 km des plages de sable et à 5 km du centre-ville, où vous trouverez des commodités quotidiennes comme des magasins, des restaurants, des pharmacies, etc. L'aéroport international de Malaga est à 20 km. La célèbre ville de Marbella se trouve à seulement 36 km de ce projet.

Il s'agit d'un développement avec 19 maisons de ville modernes avec différentes orientations. Il y a un jardin commun bien entretenu et une piscine extérieure avec un solarium. Les résidents profiteront d'un généreux solarium sur le toit avec une vue imprenable sur la mer. Chaque unité disposera d'un abri extérieur privé pour voiture.

Ces maisons de ville de 3 étages offrent des intérieurs ouverts et lumineux avec des finitions de haute qualité. Au rez-de-chaussée, il y a un salon spacieux et une cuisine qui communique avec le magnifique jardin privé. Au premier étage, il y a 3 chambres spacieuses avec placards intégrés, dont une avec salle de bain attenante. Chaque maison de ville sera livrée avec une cuisine équipée d'une cuisinière, d'un four, d'une hotte aspirante, d'un évier et d'un robinet.

AGP-00945