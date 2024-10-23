  1. Realting.com
Complexe touristique Maisons élégantes dans le quartier de l'innovation de Sant Martí

Barcelone, Espagne
depuis
$894,693
;
23
ID: 27629
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Catalogne
  • Région
    Barcelonais
  • Ville
    Barcelone
  • Métro
    Bac de Roda (~ 1000 m)
  • Métro
    Poblenou (~ 600 m)
  • Métro
    Selva de Mar (~ 600 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2023
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Maisons à proximité de la mer et du centre-ville à Sant Martí, Barcelone

Situé dans le quartier branché de Poblenou, ce projet est entouré d'universités de renom, d'espaces de coworking, d'écoles d'art, de restaurants et d'entreprises technologiques. Ce projet, situé à proximité du Parc Central del Poblenou, le plus grand espace vert piétonnier de la ville, offre une combinaison rare de tranquillité et de connectivité. Le quartier environnant comprend des rues piétonnes, des espaces publics créatifs et un équilibre entre bâtiments patrimoniaux restaurés et design urbain moderne.

Les maisons à vendre à Sant Martí, Barcelone, sont situées à 300 mètres du Parc Central, 500 mètres de la station de tramway, 900 mètres de la station de métro, 1,2 kilomètre du centre commercial Glòries et 1,8 kilomètre de la plage.

Le projet offre des terrasses ou balcons privés, des cuisines ouvertes, des salles de bains privatives et des plafonds à double hauteur. Les résidents bénéficieront d'un ascenseur, d'une terrasse commune sur le toit, d'un parking à vélos et d'espaces communs paysagers.


BCN-00026

Localisation sur la carte

Barcelone, Espagne
Éducation
Soins de santé

