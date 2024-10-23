  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. lHospitalet de Llobregat
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans une résidence proche de l'aéroport de Santa Eulàlia

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans une résidence proche de l'aéroport de Santa Eulàlia

lHospitalet de Llobregat, Espagne
depuis
$573,310
;
7
Laisser une demande
ID: 27784
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Catalogne
  • Région
    Barcelonais
  • Ville
    lHospitalet de Llobregat
  • Métro
    Av. Carrilet (~ 300 m)
  • Métro
    Can Serra (~ 1000 m)
  • Métro
    Rambla Just Oliveras (~ 500 m)
  • Métro
    Sant Josep (~ 900 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements modernes avec balcons et terrasses à Santa Eulàlia

Le quartier de l'Hospitalet de Llobregat est animé et bien développé. Il offre des parcs, des lieux culturels, des installations sportives et de nombreux services tels que des restaurants, des centres commerciaux et des centres de santé. Proche des transports en commun, il permet de se déplacer facilement dans Barcelone et ses environs.

Les appartements à vendre à Santa Eulàlia sont situés à l'Hospitalet de Llobregat, à 100 m des stations de transports en commun, à 800 m du centre commercial Gran Via 2 et à 9,7 km de l'aéroport Josep Tarradellas de Barcelone-El Prat. Ils sont entourés de tout le confort nécessaire à un style de vie agréable, notamment des commerces, des écoles et des parcs.

L'immeuble, composé de plusieurs étages, comprend des places de parking, des caves et des terrasses. Les appartements sont modernes, bien conçus et construits avec des matériaux de qualité. Ils utilisent un système aérothermique à haute efficacité énergétique pour le chauffage et la climatisation.

Les appartements disposent d'une cuisine ouverte avec appareils électroménagers intégrés, d'une salle de bain attenante, d'un balcon et de finitions élégantes.


BCN-00017

Localisation sur la carte

lHospitalet de Llobregat, Espagne
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
el Verger, Espagne
depuis
$542,702
Complexe résidentiel Marbella, Spain
Marbella, Espagne
depuis
$502,776
Immeuble Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à Finestrat Alicante
Finestrat, Espagne
depuis
$676,906
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Finestrat, Espagne
depuis
$329,624
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Altea, Espagne
depuis
$547,411
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans une résidence proche de l'aéroport de Santa Eulàlia
lHospitalet de Llobregat, Espagne
depuis
$573,310
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$419,093
L'année de construction 2028
Appartements exclusifs avec piscine sur le toit dans le centre historique de Malaga Le centre historique de Malaga est l'un des quartiers les plus dynamiques du sud de l'Espagne, où tradition et modernité se mêlent harmonieusement. Ici, les ruelles étroites regorgeant de charmants cafés, d'a…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Afficher tout Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Estepona, Espagne
depuis
$1,21M
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Maisons en Bord de Mer Avec Grandes Terrasses et Vue Mer dans une Zone Résidentielle d'Estepona Ce nouveau projet est situé dans la municipalité d'Estepona, sur la Costa del Sol, dans le sud de l'Espagne. Estepona est une municipalité pittoresque avec plus de 20 kilomètres de côte, connue po…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Monforte del Cid, Espagne
depuis
$547,411
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec terrasses spacieuses à Monforte del Cid Situés dans la paisible ville de Monforte del Cid, à l'intérieur des terres, ces appartements font partie d'un complexe résidentiel soigneusement conçu, entouré de nature et de commodités modernes. Réputée …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications