Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans une résidence proche de l'aéroport de Santa Eulàlia

Appartements modernes avec balcons et terrasses à Santa Eulàlia

Le quartier de l'Hospitalet de Llobregat est animé et bien développé. Il offre des parcs, des lieux culturels, des installations sportives et de nombreux services tels que des restaurants, des centres commerciaux et des centres de santé. Proche des transports en commun, il permet de se déplacer facilement dans Barcelone et ses environs.

Les appartements à vendre à Santa Eulàlia sont situés à l'Hospitalet de Llobregat, à 100 m des stations de transports en commun, à 800 m du centre commercial Gran Via 2 et à 9,7 km de l'aéroport Josep Tarradellas de Barcelone-El Prat. Ils sont entourés de tout le confort nécessaire à un style de vie agréable, notamment des commerces, des écoles et des parcs.

L'immeuble, composé de plusieurs étages, comprend des places de parking, des caves et des terrasses. Les appartements sont modernes, bien conçus et construits avec des matériaux de qualité. Ils utilisent un système aérothermique à haute efficacité énergétique pour le chauffage et la climatisation.

Les appartements disposent d'une cuisine ouverte avec appareils électroménagers intégrés, d'une salle de bain attenante, d'un balcon et de finitions élégantes.

BCN-00017