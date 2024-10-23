  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Montcada i Reixac
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Maisons dans un emplacement privilégié à Barcelone

Appartement dans un nouvel immeuble Maisons dans un emplacement privilégié à Barcelone

Montcada i Reixac, Espagne
depuis
$465,005
;
9
Laisser une demande
ID: 27705
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Catalogne
  • Région
    Vallais-Occidental
  • Ville
    Montcada i Reixac

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Maisons proches de la nature et des commodités à Montcada i Reixac, Barcelone

Montcada Residencial propose des maisons modernes et spacieuses à seulement 5 km du centre de Barcelone, alliant un environnement naturel paisible à une excellente connectivité.

Les maisons à vendre à Barcelone offrent un accès facile aux services du quotidien tels que supermarchés, pharmacies, écoles et installations sportives. Le projet se trouve à seulement 300 m de la gare de Montcada-Ripollet, offrant un accès direct à Barcelone. Les principales autoroutes comme l'AP-7, la C-17 et la C-58 sont à moins de 2 km, ce qui facilite et accélère les déplacements en voiture.

Ces maisons sont situées dans un complexe avec piscine commune, parking, jardin et solarium. Construit par un promoteur de confiance, le projet garantit une construction de haute qualité, une efficacité énergétique optimale et une valeur à long terme dans un quartier en plein essor.

Nous proposons des appartements de 2, 3 et 4 chambres, conçus pour la lumière naturelle et le confort. Chaque logement dispose de placards intégrés, de la climatisation, d'un chauffage au gaz alimenté par des panneaux solaires et d'une cuisine entièrement équipée avec des appareils électroménagers de marque Balay. Les aménagements comprennent des cuisines ouvertes ou fermées, une buanderie dédiée et de vastes terrasses ou balcons. Les salles de bains sont dotées de matériaux de qualité et sont équipées d'une douche ou d'une baignoire. Certaines configurations comprennent une salle de bains privative. Avec de tels équipements et des intérieurs entièrement équipés, ces maisons sont idéales pour les familles et les investisseurs avisés.


BCN-00023

Localisation sur la carte

Montcada i Reixac, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Espagne
depuis
$357,877
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$1,53M
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
depuis
$417,916
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Marbella, Espagne
depuis
$706,337
Complexe résidentiel Thiar Village
Orihuela, Espagne
depuis
$311,136
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Maisons dans un emplacement privilégié à Barcelone
Montcada i Reixac, Espagne
depuis
$465,005
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Afficher tout Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Espagne
depuis
$729,881
L'année de construction 2027
Appartements 2 chambres en bord de mer avec vue sur la mer à Pilar de la Horadada Mil Palmeras, au sud de la Costa Blanca, est une destination côtière prisée, réputée pour ses plages de sable fin, son climat méditerranéen et son style de vie dynamique. La région offre un large choix de resta…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Monforte del Cid, Espagne
depuis
$512,094
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec terrasses spacieuses à Monforte del Cid Situés dans la paisible ville de Monforte del Cid, à l'intérieur des terres, ces appartements font partie d'un complexe résidentiel soigneusement conçu, entouré de nature et de commodités modernes. Réputée …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$376,713
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications