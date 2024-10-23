Appartement dans un nouvel immeuble Maisons dans un emplacement privilégié à Barcelone

Maisons proches de la nature et des commodités à Montcada i Reixac, Barcelone

Montcada Residencial propose des maisons modernes et spacieuses à seulement 5 km du centre de Barcelone, alliant un environnement naturel paisible à une excellente connectivité.

Les maisons à vendre à Barcelone offrent un accès facile aux services du quotidien tels que supermarchés, pharmacies, écoles et installations sportives. Le projet se trouve à seulement 300 m de la gare de Montcada-Ripollet, offrant un accès direct à Barcelone. Les principales autoroutes comme l'AP-7, la C-17 et la C-58 sont à moins de 2 km, ce qui facilite et accélère les déplacements en voiture.

Ces maisons sont situées dans un complexe avec piscine commune, parking, jardin et solarium. Construit par un promoteur de confiance, le projet garantit une construction de haute qualité, une efficacité énergétique optimale et une valeur à long terme dans un quartier en plein essor.

Nous proposons des appartements de 2, 3 et 4 chambres, conçus pour la lumière naturelle et le confort. Chaque logement dispose de placards intégrés, de la climatisation, d'un chauffage au gaz alimenté par des panneaux solaires et d'une cuisine entièrement équipée avec des appareils électroménagers de marque Balay. Les aménagements comprennent des cuisines ouvertes ou fermées, une buanderie dédiée et de vastes terrasses ou balcons. Les salles de bains sont dotées de matériaux de qualité et sont équipées d'une douche ou d'une baignoire. Certaines configurations comprennent une salle de bains privative. Avec de tels équipements et des intérieurs entièrement équipés, ces maisons sont idéales pour les familles et les investisseurs avisés.

