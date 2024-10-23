  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Montcada i Reixac
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Maisons dans un emplacement privilégié à Barcelone

Appartement dans un nouvel immeuble Maisons dans un emplacement privilégié à Barcelone

Montcada i Reixac, Espagne
depuis
$362,586
;
9
Laisser une demande
ID: 27704
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Catalogne
  • Région
    Vallais-Occidental
  • Ville
    Montcada i Reixac

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Maisons proches de la nature et des commodités à Montcada i Reixac, Barcelone

Montcada Residencial propose des maisons modernes et spacieuses à seulement 5 km du centre de Barcelone, alliant un environnement naturel paisible à une excellente connectivité.

Les maisons à vendre à Barcelone offrent un accès facile aux services du quotidien tels que supermarchés, pharmacies, écoles et installations sportives. Le projet se trouve à seulement 300 m de la gare de Montcada-Ripollet, offrant un accès direct à Barcelone. Les principales autoroutes comme l'AP-7, la C-17 et la C-58 sont à moins de 2 km, ce qui facilite et accélère les déplacements en voiture.

Ces maisons sont situées dans un complexe avec piscine commune, parking, jardin et solarium. Construit par un promoteur de confiance, le projet garantit une construction de haute qualité, une efficacité énergétique optimale et une valeur à long terme dans un quartier en plein essor.

Nous proposons des appartements de 2, 3 et 4 chambres, conçus pour la lumière naturelle et le confort. Chaque logement dispose de placards intégrés, de la climatisation, d'un chauffage au gaz alimenté par des panneaux solaires et d'une cuisine entièrement équipée avec des appareils électroménagers de marque Balay. Les aménagements comprennent des cuisines ouvertes ou fermées, une buanderie dédiée et de vastes terrasses ou balcons. Les salles de bains sont dotées de matériaux de qualité et sont équipées d'une douche ou d'une baignoire. Certaines configurations comprennent une salle de bains privative. Avec de tels équipements et des intérieurs entièrement équipés, ces maisons sont idéales pour les familles et les investisseurs avisés.


BCN-00023

Localisation sur la carte

Montcada i Reixac, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$847,604
Complexe résidentiel Duly Lo Marabu Villas
Rojales, Espagne
depuis
$495,320
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$794,629
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$971,213
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Espagne
depuis
$469,714
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Maisons dans un emplacement privilégié à Barcelone
Montcada i Reixac, Espagne
depuis
$362,586
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Afficher tout Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
la Nucia, Espagne
depuis
$426,157
L'année de construction 2027
Maisons de 2 et 3 Chambres à La Nucia, Près de Benidorm et Altea Ces immobiliers sont situés à La Nucia, une ville paisible de la Costa Blanca, dans la province d'Alicante. Nichées dans un cadre naturel pittoresque, ils se trouvent à proximité de la célèbre Cité Sportive, qui offre des insta…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements de 2 chambres avec vue panoramique sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements de 2 chambres avec vue panoramique sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements de 2 chambres avec vue panoramique sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements de 2 chambres avec vue panoramique sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements de 2 chambres avec vue panoramique sur la mer à Finestrat
Afficher tout Immeuble Appartements de 2 chambres avec vue panoramique sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements de 2 chambres avec vue panoramique sur la mer à Finestrat
Finestrat, Espagne
depuis
$517,980
L'année de construction 2023
Appartements modernes de 2 chambres avec vue panoramique sur la mer à Finestrat, Costa Blanca Cet appartement de 2 chambres avec vue imprenable sur la Méditerranée est situé à Finestrat, Costa Blanca, une ville pittoresque de la Costa Blanca espagnole, située dans la province d'Alicante. Con…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Afficher tout Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Denia, Espagne
depuis
$417,916
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements En Bord de Mer Dans une Résidence Privée à Dénia Alicante Ces remarquables appartements à Dénia, une ville portuaire de la province espagnole d'Alicante, offrent une vue imprenable sur la mer et un accès direct à la plage. Niché en première ligne de la magnifique côte méditerran…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications