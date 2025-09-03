Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Résidentiel
  4. Manoir

Demeures à vendre en Espagne

4 propriétés total trouvé
Manoir 9 chambres dans Calle Doctor Dauden, Espagne
Manoir 9 chambres
Calle Doctor Dauden, Espagne
Nombre de pièces 18
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Surface 600 m²
Nombre d'étages 3
Palais historique à vendre – Palacio de los Moreno (Chinchilla de Monte-Aragón, Espagne)Une …
$290,969
Manoir 3 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Manoir 3 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 132 m²
Good independent villa with 3 bedrooms, 2 bathrooms, american kitchen, closets, furnished, r…
$336,188
Manoir 15 chambres dans Benahavis, Espagne
Manoir 15 chambres
Benahavis, Espagne
Nombre de pièces 18
Chambres 15
Nombre de salles de bains 15
Surface 1 269 m²
Nombre d'étages 3
Vue sur la mer avec permis de tourisme et excellent emplacement à Benahavis Le manoir est si…
$16,33M
Manoir 4 chambres dans Torrevieja, Espagne
Manoir 4 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Good independent villa of 250 m² and 790 m² of land, 4 double bedrooms, 2 bathrooms, 2 toile…
$845,892
