  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Alicante
  4. Résidentiel
  5. Manoir

Demeures à vendre en Alicante, Espagne

3 propriétés total trouvé
Manoir 4 chambres dans el Campello, Espagne
Manoir 4 chambres
el Campello, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
❗️❗️❗️ ❗️❗️❗️➡️+ 60 ans.➡️🏚💶 C'est vrai.▶️ ➖➖яотариус
$637,675
Laisser une demande
Manoir 3 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Manoir 3 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 132 m²
Good independent villa with 3 bedrooms, 2 bathrooms, american kitchen, closets, furnished, r…
$336,188
Laisser une demande
Manoir 4 chambres dans Torrevieja, Espagne
Manoir 4 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Good independent villa of 250 m² and 790 m² of land, 4 double bedrooms, 2 bathrooms, 2 toile…
$845,892
Laisser une demande
