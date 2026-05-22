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Immobilier commercial en Malgrat de Mar, Espagne

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1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 1 100 m² dans Malgrat de Mar, Espagne
Propriété commerciale 1 100 m²
Malgrat de Mar, Espagne
Nombre de pièces 24
Chambres 24
Surface 1 100 m²
Nombre d'étages 3
Boutique Hôtel à Malgrat de Mar près de Costa Brava Cet hôtel exceptionnel offre une rare op…
$2,90M
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