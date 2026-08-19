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Vue sur la mer Appartements à vendre en la Plana Alta, Espagne

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3 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Orpesa Oropesa del Mar, Espagne
Penthouse 3 chambres
Orpesa Oropesa del Mar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 373 m²
Sol 3/3
Penthouse haut de gamme de luxe près de la plage offrant une vue incroyable sur la mer et un…
$1,33M
T.V.A.
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Appartement 3 chambres dans Orpesa Oropesa del Mar, Espagne
Appartement 3 chambres
Orpesa Oropesa del Mar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 268 m²
Sol 1/3
Fantastique appartement au rez-de-chaussée à côté de la mer avec une grande terrasse offrant…
$864,383
T.V.A.
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Appartement 3 chambres dans Orpesa Oropesa del Mar, Espagne
Appartement 3 chambres
Orpesa Oropesa del Mar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 241 m²
Sol 1
Luxueux appartement au rez-de-chaussée près de la plage avec vue imprenable sur la mer, gran…
$711,080
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en la Plana Alta, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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