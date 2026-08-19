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Appartements avec garage à vendre en la Plana Alta, Espagne

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2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Cabanes, Espagne
Appartement 2 chambres
Cabanes, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 69 m²
Sol 2/11
Nous vous proposons un appartement dans le très beau complexe résidentiel Ciudad Jardín, sit…
$239,869
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Appartement 2 chambres dans Cabanes, Espagne
Appartement 2 chambres
Cabanes, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Sol 2/11
Nous vous présentons des appartements sur la première ligne de la mer avec une vue frontale …
$349,479
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Caractéristiques des propriétés en la Plana Alta, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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