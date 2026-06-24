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Penthouses près du club de golf à vendre en la Marina Alta, Espagne

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Calp
55
Denia
17
Javea
19
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1 propriété total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Calp, Espagne
Penthouse 3 chambres
Calp, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 272 m²
Sol 16/16
Penthouse de plage magnifique avec piscine privée, terrasse sur le toit, salle de sport, pis…
$1,93M
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Caractéristiques des propriétés en la Marina Alta, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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