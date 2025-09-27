Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Alta
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Penthouses à vendre en la Marina Alta, Espagne

Calp
31
Denia
12
Javea
4
Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Penthouse 2 chambres dans el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Sol 1/3
Appartements à Benitchell Alicante Costa Blanca Explorez ces appartements spacieux, situés p…
$555,554
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en la Marina Alta, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller