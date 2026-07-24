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Maisons avec jardin à vendre en La Axarquia, Espagne

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Torrox
19
Rincon de la Victoria
10
Velez Malaga
10
5 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Velez Malaga, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Velez Malaga, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 146 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville incroyable avec une vue spectaculaire sur la mer, une grande terrasse baigné…
$517,810
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Maison de ville 2 chambres dans Torrox, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Torrox, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 177 m²
Une brillante maison neuve construite avec terrasse sur le toit et vue panoramique sur la me…
$483,793
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Maison de ville 3 chambres dans Velez Malaga, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Velez Malaga, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 133 m²
Fantastique maison en bord de mer avec de larges terrasses, piscine commune et parking privé…
$468,537
T.V.A.
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Maison de ville 3 chambres dans Velez Malaga, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Velez Malaga, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 122 m²
Élégante maison de ville offrant des terrasses donnant sur la mer, des finitions haut de gam…
$448,460
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Villa 3 chambres dans Velez Malaga, Espagne
Villa 3 chambres
Velez Malaga, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 176 m²
Villa spacieuse et élégante avec un espace de vie à aire ouverte généreux, un jardin privé e…
$458,528
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Types de propriétés en La Axarquia

villas
bungalows
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en La Axarquia, Espagne

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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