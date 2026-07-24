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Maisons à vendre en Torrox, Espagne

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19 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Torrox, Espagne
Maison 4 chambres
Torrox, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 450 m²
Villa de 4 chambres à vendre à San Roque. 4 lits · 5 baignoire · 450 m2 construit. Présenté …
$2,05M
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Maison 5 chambres dans Torrox, Espagne
Maison 5 chambres
Torrox, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 480 m²
Villa de 5 chambres à vendre à San Roque. 5 lits · 4 baignoire · 480 m2 construit. Présenté …
$785,517
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Maison 4 chambres dans Torrox, Espagne
Maison 4 chambres
Torrox, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 435 m²
Villa de 4 chambres à vendre à San Roque. 4 lits · 6 salles de bain · 435 m2 construits. Pré…
$3,07M
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LDV InvestLDV Invest
Maison 3 chambres dans Torrox, Espagne
Maison 3 chambres
Torrox, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Maison de ville de 3 chambres à vendre à San Roque. 3 lits · 2 baignoire · 115 m2 construit.…
$307,376
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Maison 3 chambres dans Torrox, Espagne
Maison 3 chambres
Torrox, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Maison de ville de 3 chambres à vendre à San Roque. 3 lits · 1 baignoire · 95 m2 construit. …
$278,916
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Maison 3 chambres dans Torrox, Espagne
Maison 3 chambres
Torrox, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
Maison de ville de 3 chambres à vendre à San Roque. 3 lits · 3 salles de bain · 280 m2 const…
$836,747
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TekceTekce
Maison 4 chambres dans Torrox, Espagne
Maison 4 chambres
Torrox, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Villa de 4 chambres à vendre à San Roque. 4 lits · 3 baignoire · 140 m2 construit. Présenté …
$495,217
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Maison 5 chambres dans Torrox, Espagne
Maison 5 chambres
Torrox, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 480 m²
Villa de 5 chambres à vendre à San Roque. 5 lits · 4 baignoire · 480 m2 construit. Présenté …
$762,749
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Maison 3 chambres dans Torrox, Espagne
Maison 3 chambres
Torrox, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Maison de ville de 3 chambres à vendre à San Roque. 3 lits · 2 baignoire · 160 m2 construit.…
$352,914
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Maison de ville 2 chambres dans Torrox, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Torrox, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 177 m²
Une brillante maison neuve construite avec terrasse sur le toit et vue panoramique sur la me…
$483,793
T.V.A.
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Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Bungalow 2 chambres dans Los Llanos, Espagne
Bungalow 2 chambres
Los Llanos, Espagne
Chambres 2
Surface 97 m²
Le complexe résidentiel moderne situé à El Morca, Torrox Costa, propose 112 appartements de …
$370,666
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Duplex 2 chambres dans Torrox, Espagne
Duplex 2 chambres
Torrox, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Sol 3
Appartements modernes A quelques pas de la plage de Los Llanos, Torrox Los Llanos est un qua…
$579,428
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Bungalow 3 chambres dans Castillo Bajo Conejito, Espagne
Bungalow 3 chambres
Castillo Bajo Conejito, Espagne
Chambres 3
Surface 165 m²
Ce complexe résidentiel exclusif sur la Costa del Sol propose des appartements de 1, 2 et 3 …
$488,073
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Maison de ville 2 chambres dans Torrox, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Torrox, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 148 m²
Maisons de ville avec terrasses à Torrox Costa Torrox Costa est réputée pour son atmosphère …
$401,676
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Bungalow 3 chambres dans Los Llanos, Espagne
Bungalow 3 chambres
Los Llanos, Espagne
Chambres 3
Surface 107 m²
Le complexe résidentiel moderne situé à El Morca, Torrox Costa, propose 112 appartements de …
$415,524
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Maison de ville 2 chambres dans Torrox, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Torrox, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 156 m²
Maison de ville moderne neuve avec vue panoramique sur la mer, belle terrasse sur le toit et…
$403,932
T.V.A.
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Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Maison de ville 2 chambres dans Torrox, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Torrox, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Maison de ville de 2 chambres avec grande terrasse à Torrox, Málaga Située au cœur de Torrox…
$227,661
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Bungalow 2 chambres dans Torrox, Espagne
Bungalow 2 chambres
Torrox, Espagne
Chambres 2
Surface 130 m²
C'est un complexe exclusif de 58 appartements et penthouses sur la Costa del Sol, situé dans…
$620,829
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Bungalow 2 chambres dans Castillo Bajo Conejito, Espagne
Bungalow 2 chambres
Castillo Bajo Conejito, Espagne
Chambres 2
Surface 137 m²
Ce complexe résidentiel exclusif sur la Costa del Sol propose des appartements de 1, 2 et 3 …
$370,470
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