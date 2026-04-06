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Penthouses à vendre en lHorta Nord, Espagne

el Puig de Santa Maria
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14 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 164 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$609,434
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Penthouse 2 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 164 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$592,154
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Penthouse 2 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 164 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$615,195
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Penthouse 2 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 164 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$601,370
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Penthouse 2 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 164 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$595,610
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Penthouse 3 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 3 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 254 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$904,359
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Melrose VillasMelrose Villas
Penthouse 2 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 219 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$716,575
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Penthouse 2 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 165 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$597,914
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Penthouse 3 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 3 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 236 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$662,429
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Penthouse 3 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 3 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 236 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$679,709
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Penthouse 2 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 219 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$705,055
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Penthouse 2 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 164 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$573,721
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Penthouse 4 chambres dans Godella, Espagne
Penthouse 4 chambres
Godella, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
NOUVEAU COMPLEXE RÉSIDENTIEL À GODELLA, VALENCE Le développement de nouvelles construct…
$767,331
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Penthouse 2 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Residential Penthouse with an elevator, communal pool, soccer courts, playground and landsca…
$232,461
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Caractéristiques des propriétés en lHorta Nord, Espagne

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