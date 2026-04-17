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Penthouses à vendre en el Puig de Santa Maria, Espagne

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13 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 164 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$606,884
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Penthouse 2 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 164 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$610,426
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Penthouse 2 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 164 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$587,993
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Penthouse 3 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 3 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 254 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$926,856
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Penthouse 2 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 219 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$722,594
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Penthouse 2 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 164 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$630,498
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Nils OttNils Ott
Penthouse 3 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 3 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 236 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$696,618
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Penthouse 2 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 165 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$612,788
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Penthouse 2 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 219 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$734,401
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Penthouse 3 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 3 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 236 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$678,907
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Penthouse 2 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 164 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$616,330
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Penthouse 2 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 164 m²
Santa María Sea by TM se situe à 150 mètres de la plage El Puig, bénéficie d’un accès direct…
$624,595
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Penthouse 2 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Residential Penthouse with an elevator, communal pool, soccer courts, playground and landsca…
$232,461
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