Permis de résidence en Espagne

À propos du programme d'immigration

Le permis de séjour espagnol pour les nomades numériques est destiné aux citoyens non européens qui travaillent à distance pour une entreprise étrangère ou fournissent des services professionnels à des clients étrangers.

Lors d'un séjour légal en Espagne, le permis peut être délivré immédiatement pour une durée maximale de 3 ans. L'achat et l'investissement immobiliers ne sont pas requis.

Le programme peut comprendre un conjoint ou un partenaire, des enfants et des parents financièrement dépendants. Les membres de la famille adulte sont autorisés à travailler en Espagne sans permis supplémentaire.

Le permis de séjour vous permet de vivre en Espagne, de voyager dans l'espace Schengen, d'utiliser les infrastructures européennes et, sous réserve de conditions, de demander une résidence de longue durée.