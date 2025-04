Spain Digital Nomad Residence Permit

À propos du programme d'immigration

L’Espagne est le deuxième pays le plus visité au monde en raison de sa riche histoire, de sa culture diversifiée, de ses beaux paysages et de sa cuisine réputée. Le pays offre un large éventail d’attractions, notamment de superbes plages, des villes animées, une architecture historique et des œuvres d’art de renommée mondiale. De plus, le climat chaud de l’Espagne, ses festivals animés et son atmosphère accueillante en font une destination attrayante pour les voyageurs du monde entier. L’Espagne possède désormais le passeport le plus puissant du monde, selon un nouvel indice, devançant Singapour, qui occupait la première place mondiale. L’espagnol est une langue mondiale qui connaît une croissance importante et constante. Elle fait partie des cinq premières langues du monde en termes de nombre de locuteurs, de nombre de pays où elle bénéficie d’un statut officiel et d’extension géographique.

Ce permis de séjour est destiné à tout étranger qui envisage de vivre en Espagne en tant que résident, en travaillant à distance pour une entreprise ou un employeur (ou travailleur indépendant) situé en dehors du territoire national espagnol, et en utilisant exclusivement des moyens et systèmes informatiques, télématiques et de télécommunication.

Lorsque le demandeur est travailleur indépendant, il/elle peut également travailler pour une entreprise située en Espagne, à condition que le pourcentage de ce travail particulier ne dépasse pas 20 % du montant total de son activité professionnelle.

Le permis de séjour en Espagne est la solution clé en main pour les personnes qui souhaitent obtenir :

Possibilité légale de séjourner à long terme en Espagne

Obtenir une résidence européenne pour toute la famille

Accès sans visa aux pays Schengen

Possibilité d'obtenir une résidence permanente européenne

Possibilité d'obtenir l'Espagne passeport

Détails du programme :