Permis de résidence en Espagne

À propos du programme d'immigration

✔️ Permis de séjour en Espagne pour 3 ans sur une base clé en main (en pratique il n'y a pas de refus!):

- sans droit au travail

- avec le droit de travailler comme IP

- avec possibilité de dépôt supplémentaire pour la résidence permanente

🎈 Sans preuve d'emploi ou de revenu!

🎈 On peut obtenir le service à distance!

📝 Documentation minimale:

  • passeport

  • Diplôme d'études secondaires spéciales ou supérieures

  • relevé de compte de toute banque avec tout montant de chiffre d'affaires

  • enregistrement

💳 Coût du service:

  • 1 demandeur - 4290 EUR

  • 2 candidats - 6 630 EUR

  • enfants - 1950 euros

  • Enregistrement à distance : 1 candidat – 6 240 euros

❓ Comment obtenir le service:

  • Écrivez votre question et laissez le contact pour watsapp (ne pas appeler!) pour déterminer votre situation d'abord.

  • consultation directe en ligne avec le prestataire de services en Espagne, information complète sur tous les aspects, en tenant compte de vos conditions spécifiques et vos projets futurs

  • Votre décision d'acheter le service, la conclusion du contrat et le paiement (deux étapes)

  • préparation et soumission de documents clefs en main, appui total

  • 🔔 Vous êtes résident d'Espagne pendant 3 ans avec le droit de prolonger et la possibilité d'obtenir la résidence permanente à l'avenir (sous réserve de certaines conditions)

Nous attendons vos appels !

Margarita Denisova, courtier immobilier étranger VRC

