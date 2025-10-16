Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Maisons à vendre en Gérone, Espagne

Lloret de Mar
96
Blanes
35
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
28
Platja dAro
22
7 propriétés total trouvé
Chalet 6 chambres dans Santa Maria de Llorell, Espagne
Chalet 6 chambres
Santa Maria de Llorell, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 380 m²
Nombre d'étages 2
FABULEUSE MAISON PROCHE DE LA MER À CANYELLES, LLORET DE MAR  C'est une grande propriété,…
$854,377
Maison de ville 4 chambres dans Lloret de Mar, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Lloret de Mar, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 223 m²
Nombre d'étages 2
BELLE MAISON TERRASSÉE, AVEC 4 CHAMBRES ET GARAGE, À SANTA CLOTILDE, LLORET DE MAR  Les m…
$556,388
Chalet 4 chambres dans Serrabrava, Espagne
Chalet 4 chambres
Serrabrava, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 372 m²
Nombre d'étages 2
FABULEUSE MAISON DE LUXE AVEC VUE SUR LA MER ET RÉCEMMENT CONSTRUIT À LLORET DE MAR  Cett…
$1,36M
Villa 6 chambres dans Santa Cristina dAro, Espagne
Villa 6 chambres
Santa Cristina dAro, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Surface 698 m²
FANTASTIQUE MAISON DE LUXE, AVEC BEAUCOUP DE CARACTÈRE, 110 HECT. ET 2 PLAGES, DANS UN ENDRO…
$4,29M
Maison 3 chambres dans Serrabrava, Espagne
Maison 3 chambres
Serrabrava, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 94 m²
Nombre d'étages 2
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES AVEC VUE SUR LA MER À SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  Belle maison…
$235,395
Villa 8 chambres dans Serrabrava, Espagne
Villa 8 chambres
Serrabrava, Espagne
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 3
Surface 474 m²
Nombre d'étages 2
GRANDE MAISON AVEC VUE FABULEUSE SUR LA MER ET LICENCE DE TOURISME À LLORET DE MAR  Cette…
$570,653
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 3 chambres dans Blanes, Espagne
Villa 3 chambres
Blanes, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
FABULEUSE MAISON DE LUXE AVEC VUE SUR LA MONTAGNE ET FINITIONS SPECTACULAIRES À BLANES  C…
$1,20M
