Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Gérone
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Gérone, Espagne

Lloret de Mar
96
Blanes
35
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
28
Platja dAro
22
Montrer plus
27 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Peralada, Espagne
TOP TOP
Villa 4 chambres
Peralada, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Nombre d'étages 2
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Santa Maria de Llorell, Espagne
Chalet 5 chambres
Santa Maria de Llorell, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 449 m²
Nombre d'étages 2
FABULEUSE MAISON DE LUXE AVEC VUE SUR LA MER À TOSSA DE MAR  Fantastique maison moderne, …
$2,73M
Laisser une demande
Villa 9 chambres dans Serrabrava, Espagne
Villa 9 chambres
Serrabrava, Espagne
Nombre de pièces 9
Chambres 9
Nombre de salles de bains 5
Surface 209 m²
Nombre d'étages 2
MAISON FANTASTIQUE AVEC DOUBLE TERRAIN ET BELLES VUES SUR LA MER ET LA MONTAGNE À LLORET DE …
$694,566
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Villa 6 chambres dans Blanes, Espagne
Villa 6 chambres
Blanes, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 600 m²
Nombre d'étages 2
EXCELLENTE MAISON DE HAUT STANDING AVEC UNE VUE PRÉCIEUSE SUR LA MER, À LA CALA SANT FRANCES…
$1,71M
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Canyelles, Espagne
Chalet 5 chambres
Canyelles, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 458 m²
Nombre d'étages 2
FABULEUSE MAISON DE HAUT STANDING ET VUE MER PANORAMIQUE À LLORET DE MAR  Bienvenue dans …
$1,34M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Blanes, Espagne
Villa 5 chambres
Blanes, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 473 m²
Nombre d'étages 2
MAISON AVEC VUE FANTASTIQUE SUR LA MER À SANTA CRISTINA, BLANES  C'est une grande maison …
$802,483
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Chalet 6 chambres dans Santa Maria de Llorell, Espagne
Chalet 6 chambres
Santa Maria de Llorell, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 380 m²
Nombre d'étages 2
FABULEUSE MAISON PROCHE DE LA MER À CANYELLES, LLORET DE MAR  C'est une grande propriété,…
$854,377
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Lloret de Mar, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Lloret de Mar, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 223 m²
Nombre d'étages 2
BELLE MAISON TERRASSÉE, AVEC 4 CHAMBRES ET GARAGE, À SANTA CLOTILDE, LLORET DE MAR  Les m…
$556,388
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Serrabrava, Espagne
Chalet 4 chambres
Serrabrava, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 309 m²
Nombre d'étages 2
MAISON FANTASTIQUE AVEC VUE INCROYABLE SUR LA MER À SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  C'est une…
$815,218
Laisser une demande
VernaVerna
Duplex 6 chambres dans Serrabrava, Espagne
Duplex 6 chambres
Serrabrava, Espagne
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 209 m²
Nombre d'étages 2
FANTASTIQUE MAISON JUMELÉE AVEC LICENCE TOURISTIQUE ET VUE SUR LA MER À LLORET DE MAR  Bi…
$561,738
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Serrabrava, Espagne
Villa 5 chambres
Serrabrava, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 877 m²
Nombre d'étages 2
EXCELLENTE MAISON HAUT DE GAMME AVEC DE BELLES VUES SUR LA MER, À LLORET DE MAR  Cette fa…
$1,50M
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Lloret de Mar, Espagne
Chalet 3 chambres
Lloret de Mar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 293 m²
Nombre d'étages 2
BELLE MAISON DE LUXE AVEC VUE SUR LA MER À ROCA GROSSA, LLORET DE MAR  Bienvenue dans une…
$801,413
Laisser une demande
Maison de ville 6 chambres dans Lloret de Mar, Espagne
Maison de ville 6 chambres
Lloret de Mar, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 450 m²
Nombre d'étages 2
BELLE MAISON AVEC VUE MER INCROYABLE ET LICENCE TOURISTIQUE, DANS UN QUARTIER IMBATTABLE DE …
$1,25M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Canyelles, Espagne
Villa 6 chambres
Canyelles, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
Propriété exclusive avec piscine privée et vue magnifique sur la mer à Cala Canyelles, Llore…
$1,93M
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Tossa de Mar, Espagne
Maison 6 chambres
Tossa de Mar, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Nombre d'étages 2
BELLE MAISON AVEC DEUX MAISONS INDÉPENDANTES, AVEC GARAGE ET BELLES VUES SUR LA MER, À TOSSA…
$505,435
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Blanes, Espagne
Villa 4 chambres
Blanes, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 570 m²
Nombre d'étages 2
MAISON DE LUXE FANTASTIQUE À CALA SANT FRANCESC, BLANES  Belle maison de 450m2 située dan…
$1,93M
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Serrabrava, Espagne
Chalet 4 chambres
Serrabrava, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 372 m²
Nombre d'étages 2
FABULEUSE MAISON DE LUXE AVEC VUE SUR LA MER ET RÉCEMMENT CONSTRUIT À LLORET DE MAR  Cett…
$1,36M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Canyelles, Espagne
Maison 4 chambres
Canyelles, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 224 m²
Nombre d'étages 2
BELLE MAISON AVEC VUE SPECTACULAIRE SUR LA MER À LLORET DE MAR  C'est une fantastique mai…
$759,684
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Santa Cristina dAro, Espagne
Villa 6 chambres
Santa Cristina dAro, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Surface 698 m²
FANTASTIQUE MAISON DE LUXE, AVEC BEAUCOUP DE CARACTÈRE, 110 HECT. ET 2 PLAGES, DANS UN ENDRO…
$4,29M
Laisser une demande
Villa 8 chambres dans Serrabrava, Espagne
Villa 8 chambres
Serrabrava, Espagne
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 3
Surface 474 m²
Nombre d'étages 2
GRANDE MAISON AVEC VUE FABULEUSE SUR LA MER ET LICENCE DE TOURISME À LLORET DE MAR  Cette…
$570,653
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Lloret de Mar, Espagne
Villa 6 chambres
Lloret de Mar, Espagne
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 305 m²
Nombre d'étages 2
BELLE MAISON DE STYLE MÉDITERRANÉEN, AVEC VUE PANORAMIQUE SUR LA MER  Cette fabuleuse mai…
$1,03M
Laisser une demande
Maison 8 chambres dans Serrabrava, Espagne
Maison 8 chambres
Serrabrava, Espagne
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 5
Surface 447 m²
Nombre d'étages 2
INCROYABLE MAISON AVEC LICENCE TOURISTIQUE ET FABULEUSE VUE SUR LA MER À LLORET DE MAR  C…
$757,610
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Canyelles, Espagne
Villa 4 chambres
Canyelles, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 352 m²
Nombre d'étages 2
FABULEUSE MAISON DE LUXE À MONTGODA, LLORET DE MAR  Cette belle villa de luxe a été entiè…
$1,41M
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Canyelles, Espagne
Chalet 5 chambres
Canyelles, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 402 m²
Nombre d'étages 2
FANTASTIQUE MAISON DE LUXE AVEC UNE VUE MER INCROYABLE À LLORET DE MAR  Découvrez cette e…
$1,68M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Blanes, Espagne
Villa 3 chambres
Blanes, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
FABULEUSE MAISON DE LUXE AVEC VUE SUR LA MONTAGNE ET FINITIONS SPECTACULAIRES À BLANES  C…
$1,20M
Laisser une demande
Chalet 7 chambres dans Canyelles, Espagne
Chalet 7 chambres
Canyelles, Espagne
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 464 m²
Nombre d'étages 2
BELLE MAISON AVEC BELLES VUES SUR LA MER À CALA CANYELLES, LLORET DE MAR  C'est une belle…
$904,131
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Blanes, Espagne
Villa 6 chambres
Blanes, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 340 m²
Nombre d'étages 2
Fabuleuse maison de luxe avec 6 chambres et 4 salles de bains, jardin, piscine et vue sur la…
$1,98M
Laisser une demande

Types de propriétés en Gérone

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Gérone, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller