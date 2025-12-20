Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Espagne

Aspe
8
Petrer
3
6 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Espagne
Appartement 3 chambres
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 165 m²
Appartements modernes de 2 et 3 chambres à Hondón avec vue sur le vignoble Hondón de las Nie…
$353,894
Appartement 2 chambres dans el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Espagne
Appartement 2 chambres
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
Appartements modernes de 2 et 3 chambres à Hondón avec vue sur le vignoble Hondón de las Nie…
$237,863
Appartement 3 chambres dans el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Espagne
Appartement 3 chambres
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 159 m²
Appartements modernes de 2 et 3 chambres à Hondón avec vue sur le vignoble Hondón de las Nie…
$324,886
Penthouse 3 chambres dans el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Espagne
Penthouse 3 chambres
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 154 m²
Appartements modernes de 2 et 3 chambres à Hondón avec vue sur le vignoble Hondón de las Nie…
$353,894
Penthouse 2 chambres dans el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Espagne
Penthouse 2 chambres
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
Appartements modernes de 2 et 3 chambres à Hondón avec vue sur le vignoble Hondón de las Nie…
$255,268
Appartement 2 chambres dans el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Espagne
Appartement 2 chambres
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
Appartements modernes de 2 et 3 chambres à Hondón avec vue sur le vignoble Hondón de las Nie…
$278,474
