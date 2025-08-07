Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec garage à vendre en el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Espagne

5 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Monforte del Cid, Espagne
Appartement 2 chambres
Monforte del Cid, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 117 m²
Sol 1/3
Nous vous présentons des appartements dans un beau complexe résidentiel dans la banlieue d'A…
$491,887
Appartement 3 chambres dans Monforte del Cid, Espagne
Appartement 3 chambres
Monforte del Cid, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 114 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons un duplex de deux étages dans un magnifique complexe résidentiel dans l…
$306,706
Appartement 2 chambres dans Monforte del Cid, Espagne
Appartement 2 chambres
Monforte del Cid, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Sol 1/3
Nous vous présentons des appartements dans un beau complexe résidentiel dans la banlieue d'A…
$341,427
Appartement 3 chambres dans Monforte del Cid, Espagne
Appartement 3 chambres
Monforte del Cid, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 121 m²
Sol 3/3
Nous vous présentons des appartements dans un beau complexe résidentiel dans la banlieue d'A…
$538,182
Appartement 3 chambres dans Monforte del Cid, Espagne
Appartement 3 chambres
Monforte del Cid, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
Sol 1
Nous vous présentons des appartements dans un beau complexe résidentiel dans la banlieue d'A…
$289,345
